Вашите сигнали: Сухи дървета, боклуци, саморасли сливи

Надвисналите клони и прекършените дървета крият сериозни рискове за здравето на хората, имуществото и инфраструктурата. При силен вятър или буря те могат да се счупят и да паднат, да увредят покриви и автомобили, да прекъснат електропреносни мрежи или да застрашат преминаващите пешеходци.

По такъв повод получихме сигнал в платформата на Helpbook.info от Ямбол. След буря от преди дни огромни клони се отчупили и надвиснали над оживен тротоар в града. Нашият потребител апелира отговорните органи да предприемат адекватни мерки, преди да се е случило нещо непоправимо, очаква и настоява за отговор какво и кога предстои да се извърши за обезопасяване на преминаващите. (целият сигнал - тук)

Писаха ни от столичния квартал "Бояна", където в разграден двор се намира опасен изсъхнал петнадесет метров бор, който при първия по-силен вятър е възможно да се срути върху сградата и да нанесе огромни щети, както и да нарани хора. (целият сигнал - тук)

Администрацията на район „Красно село“ също регистрира сигнал за нужда от изсичане на опасни дървета в околоблоковото пространство в квартал „Борово“, които всеки момент могат да се стоварят. В близост до тях саморасли сливи замърсяват пространството и според нашия потребител също подлежат на изсичане. (целият сигнал - тук)

В борова горичка до спортна зала в Бургас са заснети разхвърляни боклуци, на които определено не им е там мястото, молбата е да се почисти. (целият сигнал - тук)

Ако попаднете на нередности, можете да подадете сигнал в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.