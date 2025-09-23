Желязков категоричен: Част сме от коалицията за връщане на децата на Украйна

Децата от окупираните от Руската федерация украински територии, които преминават през така наречените филтрационни лагери – трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места. Това заяви Ню Йорк премиерът Росен Желязков, който ще участва днес в голям форум, посветен на бъдещето децата на Украйна.

"Българската позиция е ясна – ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна. Това не е част от преговорния процес. Това е условие, което трябва да се изпълни, преди започване на същинските мирни преговори. Позицията ни е непроменена, ясна и категорична", подчерта министър-председателят, който е начело на българската делегация, участваща в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН./ Нова телевизия