IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 109

Желязков категоричен: Част сме от коалицията за връщане на децата на Украйна

Българската позиция е ясна

23.09.2025 | 18:53 ч. 49
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Децата от окупираните от Руската федерация украински територии, които преминават през така наречените филтрационни лагери – трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места. Това заяви Ню Йорк премиерът Росен Желязков, който ще участва днес в голям форум, посветен на бъдещето децата на Украйна.

Свързани статии

"Българската позиция е ясна – ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна. Това не е част от преговорния процес. Това е условие, което трябва да се изпълни, преди започване на същинските мирни преговори. Позицията ни е непроменена, ясна и категорична", подчерта министър-председателят, който е начело на българската делегация, участваща в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН./ Нова телевизия

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Росен Желязков Русия Украйна война
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem