И докато депутатите се срещат с избиратели по места, президентът каза, че ще се откаже от охраната си. Това решение дойде след промените в закона за НСО, с които администрацията на държавния глава остана без служебни коли.

Радев призова и депутатите да слязат от служебните си коли.

Делян Пеевски каза, че всичко е в ръцете на Бойко Борисов и именно от лидера на ГЕРБ зависи дали ще „хвърли държавата в бездна“

Пеевски посочи още, че винаги са готови за преговори. Всъщност това казаха и вчера от БСП. А днес подчертаха, че са готови на всякакви разговори, дори и да се разделят с някои от министерските си постове.

От кого зависи съдбата на кабинета и алтернатива ли са нови избори - дебат по темата в студиото на "Директно" с политолога Милен Желев и социолога и управител на "Алфа рисърч" Геновева Петрова.