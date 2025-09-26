Нинова за липсата на кворум: Това е симптом на нестабилност и безотговорност

Лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова коментира проваленото пленарно заседание в НС и липсата на кворум за трети пореден ден. Тя е на мнение, че управляващото мнозинство се разпада.

"Трети ден нямат кворум в парламента, който е задължение на ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН. Въпросът е защо? Случайност или умисъл? Безхаберност или контролирани отсъствия? Борисов сваля кабинета или Пеевски оттегля депутатите си?", размишлява Нинова във Фейсбук.

Според нея каквато и да е причината, случващото се в момента в НС е симптом на нестабилност и управленска безотговорност.

“И то в момент, когато стотици хиляди български граждани са без вода, цените навсякъде растат главоломно, тегли се заем след заем, на прага сме на тежка зима, бюджетът е празен, а за новия никой дума не обелва. На този хаос трябва да се сложи край!”, каза още Нинова.