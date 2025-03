Зеленски: Примирието е напълно възможно с подкрепата на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски е провел частен разговор с Олаф Шолц по различни въпрос, включително и “бъдещата архитектура на сигурността”.

“Разчитаме на единството на Европа около Украйна и работим за това. Всички искаме безопасно бъдеще за нашите хора. Не временно прекратяване на огъня, а край на войната веднъж завинаги. С нашите координирани усилия и ръководството на САЩ това е напълно постижимо”, казва в съобщението си в социалната мрежа Х Зеленски.

Украинският лидер добави, че народът му винаги ще помни приноса на Германия за укрепване на въздушния щит и защитата на хиляди животи.

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz to have an honest conversation about various issues and our vision for the future security architecture.

We rely on Europe’s unity around Ukraine and are working toward it. We all want a safe future for our people. Not a temporary… pic.twitter.com/KN82khilgF