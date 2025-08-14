Тайният канал, който Русия и Украйна използват за търговия с военнопленници

Най-голямата вълна от размяна на пленници в Европа след края на Втората световна война започва, когато украински войник бърка в джоба на мъртъв руски офицер и намира телефон.

Устройството попадна в ръцете на бригаден генерал Дмитрий Усов, заместник на началника на украинската служба за военно разузнаване HUR, която току-що бе загубила двама свои служители в сражения северозападно от Киев. Нахлуването на Русия в Украйна е само на три седмици и телефонът представлява начин да се възстановят останките им.

Усов, офицер от разузнаването от кариерата с подстригана сива брада, прелисти телефонния указател на починалия и натисна „обади се“ на контакт, чийто ранг подсказваше, че това може да е руски фронтови командир.

„Вашият офицер е мъртъв“ - каза той на зашеметения руснак, след като се представи. Изпратил снимка на трупа, след което предложил сделка: телата на вашите хора срещу нашите.

Това, което последвало, се превърнало в един от най-странните сюжети на най-голямата война в Европа от 40-те години на миналия век насам: поредица от размяна, която започнала с няколко трупа и след това бавно прераснала в редовна търговия със стотици пленени пленници, много от които били скелетирани и едва се държали в съзнание.

Президентът на Русия Владимир Путин отказва да се срещне с Володимир Зеленски, освен ако украинският президент не признае поражението си, което усложнява срещата на върха за мир на президента Тръмп в Аляска в петък. Двете страни, някога част от една и съща съветска империя, вече нямат посолства една при друга и последователните мирни преговори се провалиха, пише WSJ.

И въпреки това, без фанфари, Украйна и Русия успяха да разменят над 10 000 бойци през фронтовите линии и сигурни коридори в съседен Беларус. Сред тях са около 1200 войници, разменени през последните седмици; още 100 млади, ранени и болни бойци трябва да преминат границата в четвъртък, казват украински официални лица.

Въпреки че са в капана на конфликта и са в безизходица на масата за преговори, и двете страни говорят за своя сенчест канал за обмен на пленници – управляван директно от служители на военното разузнаване – като за ефикасен и професионален. Транзакциите им бележат поразителен парадокс: двама заклети врагове, които са единодушни почти по нищо, но сътрудничат отново и отново по един дълбоко човешки въпрос – военнопленниците.

Военните историци са озадачени от относително гладката логистика и редовното темпо на тези сделки, провеждани по време на конфликта, модел, практически нечуван в съвременната война. За разлика от това, Съветският съюз е задържал германски военнопленници години наред след Втората световна война. Някои са освободени едва през 1956 г. Съединените щати и Северен Виетнам започват редовно освобождаване на военнопленници едва през 1973 г., след две десетилетия на задълбочаващо се американско участие и дълъг, мъчителен мирен процес. Иран и Ирак, чиято война приключва през 1988 г., освобождават последните си военнопленници три дни преди началото на американското нахлуване в Ирак през 2003 г.

Предисторията за това как Москва и Киев започнаха да търгуват с ресурс, който и двете страни притежават – свръхпредлагане на пленени мъже – датира отпреди повече от десетилетие, от най-ранните дни на насилственото отделяне на Украйна от Русия. Тя намеква за скрита инфраструктура, която разкрива, че войната е по-нюансирана, отколкото много американци разбират. Най-вече тя се фокусира върху малка шепа военни и разузнавачи, които сега представляват почти последната тънка нишка, все още свързваща двама съседи, за които Путин настоява, че са „един народ, едно цяло“.

За да разбере как двама врагове от военно време са успели да оставят настрана различията си, за да си върнат военнопленниците, „Уолстрийт Джърнъл“ разговаря с повече от дузина украински, руски и европейски служители и посети пунктове за обмен по фронтовата линия и места за задържане в цяла Украйна. Репортери прекараха време и в мазето на военноразузнавателен офис в Киев, който функционира като нервен център за издирването на украинските войници, пленени от Русия. Тези източници описаха търговията като начин за облекчаване на вътрешния натиск, демонстриране на напредък пред чуждестранни сили – най-скорошната от които е САЩ – и освобождаване от тежестта на изхранването и настаняването на хиляди врагове.

В центъра на мрежата е може би най-големият търговец на затворници в света, Владимир Путин, който миналата година одобри широкомащабен обмен, освобождавайки група дисиденти и журналисти, включително трима неправомерно задържани американци - сред които репортерът на Wall Street Journal Евън Гершкович - в замяна на осем руски шпиони, киберпрестъпници, контрабандисти и професионален наемен убиец. Тази търговия, осъществена на оградено летище в Турция, привлече вниманието на целия свят. Но тя е засенчена от по-малко известната търговия с хора, която се провежда по фронтовата линия между руските и украинските сили.

Беше 2014 г. и Украйна се бореше да си върне източната територия, завзета от подкрепяни от Русия бойци. Западните лидери оказаха натиск върху правителството ѝ за преговори – за разрешаване на политически, икономически и културни спорове.

Преговарящите спорели по всяка точка, от правописа на украинските и руските имена до това чии войски обстрелват къде, според швейцарския дипломат Тони Фриш, който ръководел заседанията. Когато се опитал да убеди страните да общуват по време на обедните почивки или да пийнат вечер в бара на хотела, за да изградят разбирателство, бил строго отблъснат.

Няколко пъти Виктор Медведчук, лидерът на малка прокремълска украинска партия, който е трябвало да преговаря от името на Киев, направи изненадващо съобщение: Трябва да лети до Москва, за да потърси насоки от „човек с пет букви в името си“.

Когато се завърна, стана ясно, че Путин иска да направи размяна и сцената беше подготвена за серия от малки размени на затворници от края на 2014 г. до следващата година. Затворниците преминаваха през контролно-пропускателни пунктове по пътища, осеяни с мини, между Украйна и подкрепяните от Кремъл паравоенни формирования.

Двете страни изпаднаха в нефункционални пазарлъци за това чии пленници струват повече, тъй като един руски делегат отказа да говори - изобщо. Междувременно швейцарците посетиха паравоенни затвори с Международния комитет на Червения кръст и се срещнаха с украински пленници, които си спомняха как са били измъчвани, задушавани с найлонови торбички, а животът на децата им е бил заплашен.

След това, когато руски войски се струпаха около границите на Украйна в началото на 2022 г., срещите бяха внезапно отменени. На 22 февруари 2022 г. Путин изтегли всички руски дипломати от Украйна, обвинявайки за това „провокации“ и заплахи за живота им. В същия ден той на практика сложи край на Минския процес, оплаквайки липсата на резултати. Два дни по-късно около 150 000 руски войници преминаха границата.

По-малко от месец по-късно бригаден генерал Усов е повикан в офиса на шефа си Кирило Буданов в обширната централа на ХУР: украинската военна разузнавателна агенция нямаше начин да се свърже със своя колега в Русия.

Старите комуникационни линии бяха затворени, а новите опити се проваляха.

„Нямаше доверие. Имахме битки точно извън Киев и трябваше да ги убедим да разменят хора“, каза Буданов в интервю. „Но не си вярвахме един на друг.“

Повредата превърна произведения в Китай мобилен телефон Xiaomi в ръцете на Усов в необичайно ценен канал за възстановяване на комуникацията между две държави, обединяващи войски в битка, която и двете страни твърдяха, че сега е война за оцеляване.

Два месеца след началото на войната Русия разкри неговия колега: генерал-лейтенант от московското военно разузнаване, известно като ГРУ.

В Либия генерал Александър Зорин беше координатор на Русия по отношенията с прокремълската фракция, контролираща източната част на страната. Той представляваше Русия в преговорите за прекратяване на огъня в Сирия със САЩ в Женева - и докато тези разговори се проточваха до вечерта, той влезе в пресзалата и разнесе пица на чуждестранни журналисти.

Усов намира Зорин, който е с 12 години по-възрастен от него, за откровен и директен. Зорин е роден в Съветска Украйна.

Този разговор със Зорин е началото на дълго работно сътрудничество, което ще вдъхнови Усов да поеме нова роля на преговарящ. Двама от прадядовците му са загинали в нацистки плен и той казва, че се чувства длъжен да гарантира, че украинските военнослужещи няма да повторят съдбата им.

Двамата старши шпиони започнаха да се оценяват взаимно в по-редовни разговори. Усов се учеше на работа, изучаваше сложните механизми, необходими за безопасно организиране на размяна на реплики, и търсеше съвет от Джонатан Пауъл - сегашният съветник по националната сигурност на Обединеното кралство, който някога помогна за прекратяването на Смутните времена в Северна Ирландия.

Той прочете копие от докторската дисертация на Зорин, която според него разказва за воденето на преговори за конфликти в Близкия изток. „Когато прочетох това, разбрах как бих могъл да установя работни отношения с него“, каза Усов. Зорин не беше открит за коментар, а ГРУ не отговори на искането за интервю.

В рамките на месец Усов навлизаше дълбоко в контролираната от Русия територия, за да се срещне лично със Зорин в опустошения крайбрежен град Мариупол, ескортиран от две руски бронирани машини „Тигър“, а над колата му се вееше бяло знаме.

Киев търсеше страна, която би могла да посредничи за размяна, но Швейцария вече беше в „Списъка на неприятелските страни“ на Москва, наказание за присъединяването към европейските санкции. Вместо това, той се обърна към новите Швейцарии на Близкия изток: Катар, Саудитска Арабия и Турция.

На 21 септември Турция посредничи за най-голямата размяна след руската инвазия – шествие, при което петима заловени украински командири бяха транспортирани до столицата Анкара, докато Москва прие Медведчук, проруският политик, който някога е преговарял в Минск, но оттогава е арестуван за държавна измяна. Отделна група европейски военнопленници, заловени докато са се сражавали за Украйна, едновременно се качиха на саудитски самолет, напускащ Русия, за да намерят там известен бизнесмен, който да ги ескортира: руският олигарх Роман Абрамович .

По това време двете страни вече имаха разбирателство. Висшите служители на разузнаването се бяха срещнали и се бяха оценили взаимно. Чуждестранни правителства бяха готови да помогнат за разрешаването на спорове, ако е необходимо.

С течение на времето тези ранни обмени родиха изцяло нова инфраструктура. В зелен квартал на Киев, близо до хипстърски кафенета и салони за красота, една невзрачна триетажна сграда се превърна в Координационен щаб на ХУР за третиране на военнопленници.

В мазето анализатори претърсват руски уебсайтове и социални медии за информация относно местонахождението и състоянието на военнопленниците. Те са съставили огромна база данни, която включва 200 точки с данни за всеки индивид, включително ръст, цвят на очите и руски отговори на въпроси от Червения кръст.

Украинци, освободени при размяна, са изнесли тайно списъци с имената на другари от определена килия. Снимки на тези списъци се събират като доказателство, за да убедят руснаците, че даден човек е в техен плен.

Анализаторите от мазето са идентифицирали близо 200 центъра за задържане в Русия и окупираните части на Украйна, където украински бойци са държани, често в тежки условия .

Украйна има пет специални лагера за военнопленници, повечето от които бивши затвори, където руските пленници печелят пари с шиене, цепене на дърва или производство на мебели за продажба в украински магазини. Киев е нетърпелив да покаже на западните партньори, че има морално превъзходство, като се отнася към затворниците си по-добре от Русия.

Логистиката често е била трудна. През януари 2024 г. руски военен самолет, превозващ 65 украински военнопленници за размяна на затворници, беше свален близо до границата, ход, за който Москва обвини Киев, който не пое отговорност за инцидента. По време на затишие в размяната и изправен пред политически протести от роднините на затворниците, ХУР измисли няколко маловероятни схеми, за да ускори нещата: предлагайки осъдени проруски колаборационисти и дори костите на отдавна погребани руски шпиони за размяна.

Русия не се хвана на въдицата. Но когато мирните преговори в Истанбул спряха тази пролет, двете страни се съгласиха на още един кръг, този път по-голям от всякога.