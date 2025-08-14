Зеленски отива в Лондон, ще се срещне със Стармър на “Даунинг стрийт”

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети “Даунинг стрийт” днес за изненадваща среща с министър-председателя на Великобритания Киър Стармър, съобщават медиите на Острова.

Срещата между Стармър и Зеленски идва ден преди ключовата среща на върха между Тръмп и Путин в Аляска.

По време на разговор с американския президент и европейските съюзници вчера Стармър похвали американския президент за работата му за създаване на “жизнеспособен“ шанс за край на войната. Все пак бяха изразени и опасения заради изключването на Зеленски от срещата между двамата лидери.

“Тази среща в петък, на която президентът Тръмп присъства, е изключително важна. Както лично казах на президента Тръмп през трите години и малко, в които този конфликт продължава, нямаме и най-близка перспектива за действително жизнеспособно решение, жизнеспособен начин за прекратяване на огъня. И сега имаме този шанс, благодарение на работата, която президентът е положил”, заяви британският премиер.

“На Русия могат да бъдат наложени допълнителни санкции, ако Кремъл не се ангажира, а Обединеното кралство вече работи по следващия си пакет от мерки, насочени към Москва”, добави Стармър.

“Важно е да напомним на колегите, че сме готови да увеличим натиска върху Русия, особено върху икономиката, със санкции и по-широки мерки, ако е необходимо”, каза премиерът към евросъюзниците.

Сър Киър Стармър и европейските лидери многократно са заявявали, че дискусиите за Украйна не трябва да се провеждат без това, на фона на опасенията, че страната е оставена настрана в преговорите за собственото си бъдеще.

На въпроса дали е негово решението да не покани Зеленски на срещата, Тръмп отговори “не, точно обратното“, преди да добави, че втора среща с украинския президент може да се проведе след това.