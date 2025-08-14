Мелания ще съди Хънтър Байдън, заканата е за колосалните 1 млрд. долара

Първата дама Мелания Тръмп заплашва да съди Хънтър Байдън за 1 милиард долара, след като той е направил невярното твърдение, че е била запозната с президента Доналд Тръмп от серийния педофил Джефри Епстийн. Адвокатът на първата дама поиска Байдън “незабавно да оттегли неверните, клеветнически, пренебрежителни и провокативни твърдения, направени за г-жа Тръмп“.

Синът на Джо Байдън е повтарял твърдения, направени за първи път от автора на “Огън и ярост“ Майкъл Улф, който се появи в подкаст в края на юли и заяви, че както Епстийн, така и президентът са били замесени с “агент на модели”, който е запознал Тръмп с първата дама.

Мелания Тръмп отправя сензационна заплаха за 1 милиард долара срещу Хънтър Байдън след направените от негова страна “провокативни“ коментари.

“Те се познаваха добре, прекарваха огромно количество време заедно“, обяснява Байдън за отношенията между Доналд Тръмп и Епстийн. “Според неговия биограф, Епстийн е представил Мелания на своя приятел Доналд и така е започнало всичко.

В писмо, адресирано до Байдън и дългогодишния му адвокат Аби Лоуел, адвокатът на първата дама Алехандро Брито нарече коментарите на Байдън “фалшиви, клеветнически и неприлични“.

“Като се има предвид богатата ви история на търговия с имената на други - включително фамилията ви - за ваша лична изгода, е очевидно, че публикувахте тези неверни и клеветнически твърдения за г-жа Тръмп, за да привлечете вниманието към себе си“, пише Брито в писмо.

Писмото е с дата 6 август и дава на по-младия Байдън срок до 7 август, за да се съобрази с него.

“Тези неверни, пренебрежителни, клеветнически и провокативни твърдения са изключително неприлични и са широко разпространени в различни дигитални медии“, каза адвокатът на първата дама за видео с участието на Хънтър Байдън в подкаст, в който разказва историята.

“Всъщност видеото оттогава е препубликувано от различни медии, журналисти и политически коментатори с милиони последователи в социалните медии, които са разпространили неверните и клеветнически твърдения в него сред десетки милиони хора по целия свят. Следователно, вие причинихте на г-жа Тръмп огромни финансови и репутационни щети“, добави адвокатът на първата дама.

Адвокатът е поискал от Байдън “незабавно да публикува пълно и справедливо оттегляне на видеото и всички други неверни, клеветнически, омаловажаващи, подвеждащи и провокативни твърдения за г-жа Тръмп по толкова очевиден начин, колкото са били публикувани първоначално“.

Бившият първи син също така трябва да се извини на първата дама Мелания.

Изминаха шест дни от крайния срок на Брито. В писмото адвокатът предупреди, че ако Байдън не изпълни исканията на първата дама, “г-жа Тръмп няма да има друга алтернатива, освен да наложи своите законни и справедливи права, всички от които са изрично запазени и не се отказват, включително чрез завеждане на съдебни действия за обезщетение от над един милиард долара. Вие сте предупредени“, казва в заключение Брито.

“Адвокатите на първата дама Мелания Тръмп активно осигуряват незабавно отхвърляне на твърдения и извинения от онези, които разпространяват злонамерени, клеветнически лъжи”, каза говорител на първата дама и добави, че истинският разказ за това как са се запознали г-н и г-жа Тръмп, се намира в бестселъра “Мелания”.

Говорителят и адвокатът на Байдън не са коментирали до момента казуса.

След като Джо Байдън напусна Белия дом в началото на януари, синът му Хънтър направи няколко медийни изяви, включително тричасовото интервю за предаване в YouTube, където разказа за връзката на Тръмп с Епстийн.

По време на тази си изява Байдън пускаше бомба след бомба и обясни как се прави крек кокаин.

Той се завърна в шоуто за бис, където направи въпросните изявления за първата дама и Епстийн.

Мелания Тръмп наистина се появява на ретро снимки със съпруга си и Джефри Епстийн, заедно със съучастничката му Гислейн Максуел.

Г-жа Тръмп успешно използва заплахи за съдебни спорове, за да измъкне извинения от други видни демократи. Миналата седмица дългогодишният стратег на демократите Джеймс Карвил заяви в началото на подкаста си “Politics War Room“, че коментарите, направени за първата дама, са неправилни.

“Разгледахме от какво се оплакаха, свалихме видеото и редактирахме тези коментари от епизода“, каза Карвил. „Също така си вземам тези твърдения обратно и се извинявам.“