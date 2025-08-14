Зеленски е марионетка, няма нужда от присъствието му Аляска

Няма нужда от присъствието на Зеленски на предстоящата среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, заяви пред ТАСС бившият премиер на Украйна (2010-2014) Николай Азаров.

“Ако бях аз и взех мое решение, нямаше да го поканя [Зеленски], защото той е марионетка. Той не е решил нищо, а прави това, което му се казва“, каза той.

Според Азаров, Тръмп разполага с достатъчно инструменти, за да накара Зеленски да изпълни решенията, които ще бъдат взети по време на срещата на върха.

На 8 август президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява да проведе среща с руския президент Владимир Путин. Датата и мястото на срещата бяха по-късно потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков, който заяви, че руският и американският президент ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на трайно уреждане на украинската криза. Кремъл, по думите му, очаква двамата лидери да се срещнат на руска територия след разговорите си в Аляска.

На 12 август няколко източника потвърдиха пред ТАСС, че не се очаква Зеленски да присъства в Аляска.