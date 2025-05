ЕС лидерите и Зеленски отдадоха почит на загиналите украински войници

Френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и министър-председателят на Обединеното кралство Кеир Стармър пристигнаха в Киев, за да се срещнат с президента Володимир Зеленски. Полският премиер Доналд Туск пристигна отделно в столицата, за да се присъедини към групата.

Посещението бележи първото посещение на Мерц в Украйна и първият път, когато четиримата лидери пътуват заедно, съобщава Kyiv independent.

“Ние, лидерите на Франция, Германия, Полша и Обединеното кралство, ще застанем в Киев в знак на солидарност с Украйна срещу варварската и незаконна пълномащабна инвазия на Русия“, се казва в съвместно изявление, публикувано от Обединеното кралство преди пътуването.

We remember and honor the sacrifice of the fallen Ukrainian warriors.

“Ние отново заявяваме подкрепата си за призивите на (САЩ) президента Тръмп за мирно споразумение и призоваваме Русия да спре да възпрепятства усилията за осигуряване на траен мир.“

Макрон потвърди, че среща на "коалицията на желаещите" - група от държави, които са обещали мироопазващи войски и други гаранции за сигурност за Украйна при евентуално прекратяване на огъня - ще се състои по време на посещението в Киев, като някои страни ще участват виртуално, съобщи "Гардиън" на 9 май.

Визитата идва ден след като Тръмп поиска "30-дневно безусловно прекратяване на огъня" между Русия и Украйна. Ройтерс съобщи на 9 май, че САЩ и европейските съюзници в момента финализират своето предложение за пълно 30-дневно примирие.

От март Киев заяви, че е готов да приложи пълно прекратяване на огъня, ако Москва се съгласи на същите условия. Русия многократно е отхвърлила предложението, настоявайки за големи отстъпки от Украйна, включително прекратяване на всякаква военна помощ от чужбина.

При пристигането си четирима европейски лидери се присъединиха към президента Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска в Мемориала на загиналите на Площада на независимостта в Киев, почитайки не само украинските, но и чуждестранните войници, които загубиха живота си, защитавайки Украйна срещу руската агресия.

“Почетохме паметта на войниците, които дадоха живота си за нашата свобода, за независимостта на Украйна“, написа Зеленски в в социалната мрежа с видео от посещението им.

We commemorated the warriors who gave their lives for our freedom and Ukraine's independence.

Eternal glory and gratitude to the heroes — those who are no longer with us, but who will forever remain in our hearts. Eternal memory to those who gave their lives defending Ukraine. pic.twitter.com/6goudUUGhk