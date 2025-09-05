Руска атака уби трима в Харковска област

Руска атака с дрон в Старосалтивски окръг в североизточната украинска Харковска област отне късно тази вечер живота на трима души, а още трима са ранени, съобщи в приложението "Телеграм" областният управител Олег Синегубов, цитиран от Укринформ.

"Около 21:30 ч. врагът атакува село Хотимля в Старосалтивски окръг с дрон. В резултат на удара с дрона загинаха двама 40-годишни мъже. Освен това двама мъже на 32 и 47 години бяха ранени. Ранените са откарани в болница и получават необходимата медицинска помощ. По предварителна информация, ударени са били работници от пътната служба. Загинала е и 25-годишна цивилна жена", написа Синегубов.

По-рано Укринформ съобщи, че през целия ден руските сили са атакували украинския индустриален град Никопол, както и района на Синелников в Днепропетровска област с дронове и артилерия, като са нанесли щети на къщи и автомобили, пише БТА.