Оръжейният експерт Владимир Величков: 1/3 от оръжието в Украйна българско? Абсурд!

Само преди няколко дни Урсула фон дер Лайен гостува в България, а една нейна реплика предизвика много коментари. По думите ѝ България е осигурила 1/3 от оръжието в Украйна. Възможно ли е това, какво оръжие изнася България, за или против новия завод за барут? Dnes.bg разговаря с оръжейния експерт Владимир Величков. От 1992 до 1998 г. той е шеф на дирекция "Контрол на търговията със стоки и технологии с възможна двойна употреба" в Министерството на икономиката. Бил е директор на Дирекцията "Международно контролирана търговия" в Министерството на икономиката и секретар на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение.

- Да започнем с твърдението на Урсула фон дер Лайен, което предизвика доста полемики - България е дала и продала 1/3 от оръжието в Украйна. Възможно ли е?

Категорично не. Знаем приблизително каква сума е дадена на Украйна за въоръжаване, говорим за цифри около 500 млрд. долара. Както и да го съпоставяме, износът ни на оръжие се движи около милиард годишно. В минали години, когато не е имало толкова изявени конфликти, износът е бил още по-малко, но с напрежението в Близкия изток и войната в Украйна кривата отново е нагоре. И като направим уравнението, че целият наш износ е за милиард-милиард и половина, няма как това да е 1/3 от оръжията в Украйна. Математиката не излиза. Според мен има съвсем различна логика на нейното изказване.

- Каква е тази логика в разрез с математиката? Ние тук се караме как едва ли не не изнасяме оръжие за Украйна, идва тя и ни хвърля тази 1/3. И какво оръжие всъщност изнасяме?

За мен тази реплика е съвсем умишлена. Оръжието, което изнасяме за Украйна е в много малка степен директно. Има и решение на парламента за оръжейна помощ, но там механизмът е друг. Фирмите, които изнасят оръжие, основно го правят през Румъния, Полша и Чехия, след кото то поема към Украйна. Което между другото е абсолютно нарушение на законодателството, както българското, така и европейското. Бивши министри твърдят, че оръжие за Украйна не е изнасяно - изнасяно е и то в нарушение.

Колкото до думите на Урсула за оръжието, прочетох и чух мнения, че била некомпетентна и говори глупости. Не е глупава и както казах - съвсем умишлено го е казала, знаейки много добре традиционните връзки между българския и руски народ. Да се създава допълнително напрежение между двете ни страни.

- Защо виждаме във всичко Русия, не е ли твърде елементарно всичко с нея да обясняваме?

И аз се чудя, но в Европа това се налага. След международните инициативи през последните седмици - срещата на Тръмп и Путин, после между американския президент и част от европейските лидери, това което стана на срещата на ШОС и парада в Китай, всичко започва да се наслагва. След Русия започва да се появява и Китай, и Индия. Създава се общ враг, за да може определена клика да се задържи на власт. Вместо да се търси сътрудничество и решения за постигане на мир се прави обратното - сочи се врага. Лошото е, че както е тръгнало врагът ще се окаже 3/4 от населението на Земята.

- Не изглежда ли малко странно Урсула да дойде у нас, за да ни скара с Русия. При положение, че вече ни е обявила за враг. Едва ли ние играем такава стратегическа роля...

Ами аз не виждам друга логика. Ние изнасяме основно снаряди, амуниции, мини, някой и друг стар танк. Единственият вариант е да броим всеки снаряд и куршум като единична бройка, за да излезе сметката, сега се сещам, че една от причината е и новият завод, който ще се строи. Най-много ме безпокои, че може да е дадена система С-300, единствената, с която пазим нашето небе.

- Това предположение ли е или имате информация?

Има информация, че са изнесени различни стоки от Министерство на отбраната, тук не става въпрос за някоя фирма, която го е закупила. Каква е истината могат да кажат определени хора при определена проверка. Аз само казвам, че ако са изнесени С-300, то тогава е скандално. Ние друго нямаме. Иначе Урсула фон дер Лайен няма друг полезен ход, виждаме, че хората във все повече европейски държави искат да се нормализира живота, цените да се успокоят, горивото да е евтино, токът да не расте и т.н. В момента цялата продукция, която се изнася от лидерите на Европа е едно настройване срещу Русия и Китай, очаквам в скоро време в тази графа да попадне и Индия.

- А как приемате присъствието на български вицепремиер на парада в Китай, където не са се събрали нашите политически партньори?

Зафиров е председател на БСП, а партията е част от управлението. Знаем в каква позиция е партията в един избирателен процес. Той трябва да направи нещо, за да закрепи БСП, защото избори може да има и скоро. Това, че е част от кабинета е едно, а присъствието му като лидер на партия в Пекин е съвсем друго. Всъщност виждам логика, Китай е сред световните икономически лидери, а и защо трябва да се подчинява на Урсула, която издевателства над България? Добре е, че премиерът не е отишъл, той е от друга политическа формация, която е контра на събраните държави там.

- Споменахте заводът за барут, който ще се строи и управлява съвместно между страната ни и германска компания, покрай гостуването на Урсула фон дер Лайен. За или против?

Заводът, независимо дали е за барут или нещо друго, е инвестиция. И без това много фирми се изнесоха от България. Така или иначе винаги ще има някъде конфликти и този завод ще бъде полезен за българската икономика. Защо обаче този завод не се прави в Испания или Франция, а точно в България? Никой не дава отговор на този въпрос. Може би в Европа се надяват войната в Украйна да продължи още дълги години. Барутът се използва най-вече за снаряди, за артилерията на една войска. Без да мине артилерия и след това войника - една война няма как да завърши. Европа за кого ги иска тези снаряди? Едната теза, която и аз приемам, е да се защитава. Но от кого?

- Ами например от Русия.

За мен подобна теза е безсмислена. Руснаците биха предпочели да търгуват с Европа, война едва ли влиза в сметките им. Те територия си имат, то и войната в Украйна не е за територия. Няма логика да се твърди, че Русия ще нападне Европа.

- То Русия нямаше да напада и Украйна, но в крайна сметка стана друго...

С Украйна е друго. Нямаше да се стигне до война, ако се спазваха Минските споразумения, ако не се бяха случили определени събития, включително и политически.

- Може да се намери повод и за атака към Европа?

Аз съм убеден на 100%, че няма как да стане. Да, има го момента, че ако се изпрати редовна армия от европейска страна на фронта, а не наемници, които ги има в изобилие, може да се стигне до ескалация. Тук мога да разкрия - руската армия стои на "стенд бай". На фронтовата линия е малка част от нея, те също разчитат на наемници и най-вече на новобранци.

- Няма как да стане, а вие самият посочвате една причина, която може да "подпали чергата"?

Говорим за редовна армия от европейска държава. Наскоро имаше един такъв опит да бъдат изпратени хора под формата на хуманитарни мисии, но цялата операция завърши зле за тях. Смятали са, че ще мине, ще има някакви възражения от руска страна, но всичко приключи по много трагичен начин. Това беше няколко дни преди срещата на Путин и Тръмп. Причина за всичко може да се намери, но тук виждам и ролята на САЩ. Американците искат икономическа изгода за себе си, а една такава война няма да е в техен интерес. Европа също е разделена, Италия например, която поддържа Украйна, няма да изпраща войници там под никаква форма. България също има прието такова решение от парламента, Испания също не подкрепя подобна идея. Но да се върнем на завода - барутът няма да ни спаси. Ако приемем хипотезата, че се разрази война между Русия и Европа - този завод става легитимна военна цел. Кой ще отговаря тогава? Урсула дойде у нас не да каже колко оръжие изнасяме или заради завода, а да се подготвя участието и увеличението на военната помощ за Украйна. Явно евролидерите не си дават сметка, че в един момент няма да има кой да използва тази помощ. Армията на Украйна , по моя информация, е около половин милион души - заедно с всички новопостъпили и хванати по улиците. В момента, в който армията спадне до 250 хил. души ще настъпи краят. А руснаците стоят добре тактически в момента - заобикалят някои големи градове за сметка на други, с които целят да се отрежат доставките. Русия няма да се откаже от това, което е решила.

- Което означава, че тези мирни преговори са мираж. Вие виждате ли края на тази война?

Според мен този конфликт ще приключи до една година. Има последни украински крепости, които падат една по една. Купянск почти целия е завзет, в Донецка област остават Славянск и Краматорск. А след това остава едно голо поле, няма укрепени градове. И са превземат без много цивилни жертви. Ако сравним преди години с Багдад, сега в Газа, ще видим как са действали други армии.

За съжаление е факт, че войната няма да свърши без даване на територия. Освен четирите области ми се струва, че в един момент същото ще се случи и с Харковска и Одеска области, които трябва да минат към Руската федерация.

- А защо трябва?

Това си е решението на Русия спрямо Украйна и възникването ѝ като държава. Тук има много тънки коментари. Украинците една от страна се смятат за суверена държава, която сама може да си взима решенията. От друга Русия пък смята Украйна за своя част. Именно това е и в основата на конфликта според мен. Няма враждуващи и мразещи се народи, има враждуващи и мразещи се политици. Заради което загиват много хора. Украйна имаше двумилионна армия, този конфликт се е подготвял далеч преди 2022 г. За съжаление тази война удря сериозно и по нас, защото сме съседи и събираме гилзите от първия ред, защото има български общности и в двете страни.