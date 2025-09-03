IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прокопаха още един тунел от железопътната линия Елин Пелин – Костенец

Дължината му е 1135 метра

03.09.2025 | 22:12 ч. Обновена: 03.09.2025 | 23:52 ч. 9
Снимка: НКЖИ

Снимка: НКЖИ

Приключи прокопаването на още един тунел в участъка между Елин Пелин и Костенец, съобщиха от пресцентъра на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Съоръжението е с обща дължина 1135 метра и е пробит по Новия австрийски тунелен метод (НАТМ). Пробивът е извършван едновременно от двете страни, информират още от НКЖИ.

Железопътният участък Елин Пелин – Костенец е разделен на три обособени позиции, като този тунел е част от Обособена позиция 3, която се изпълнява от консорциум "Щрабаг Джи Пи Рейл" ДЗЗД.

Очаква се жп отсечката Немирово – Костенец да бъде завършена до края на 2029 г.

НКЖИ железопътен тунел нова линия
