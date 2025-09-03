Прокопаха още един тунел от железопътната линия Елин Пелин – Костенец

Приключи прокопаването на още един тунел в участъка между Елин Пелин и Костенец, съобщиха от пресцентъра на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Съоръжението е с обща дължина 1135 метра и е пробит по Новия австрийски тунелен метод (НАТМ). Пробивът е извършван едновременно от двете страни, информират още от НКЖИ.

Железопътният участък Елин Пелин – Костенец е разделен на три обособени позиции, като този тунел е част от Обособена позиция 3, която се изпълнява от консорциум "Щрабаг Джи Пи Рейл" ДЗЗД.

Очаква се жп отсечката Немирово – Костенец да бъде завършена до края на 2029 г.