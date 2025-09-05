В момента ще бъде невъзможно да се постигнат споразумения по ключови въпроси с Владимир Зеленски. Това заяви руският президент Владимир Путин на пленарната сесия на Източния икономически форум (ИЗФ).

"Вече многократно съм казвал, че съм готов за тези контакти със Зеленски. Но не виждам голям смисъл. Защо? Защото ще бъде практически невъзможно да се постигне споразумение с украинската страна по ключови въпроси: дори да има политическа воля – в което се съмнявам – има правни и технически трудности", отбеляза руският лидер.

По-рано, на пресконференция след посещението си в Китай, Путин покани Зеленски да дойде в Москва, ако е готов за срещата. Зеленски отказа предложението на руския президент, уточнявайки, че "американските партньори" са го информирали за „поканата“. Руският президент обаче продължава да твърди, че Москва е най-подходящото място за среща между двамата лидери.

"Следващия път, ако някой наистина иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва", заяви Путин.

В същото време той подчерта, че Русия е готова да предостави гаранции за сигурност на представителите на Зеленски и Киев, ако те решат да дойдат в руската столица.

Руският лидер също така счете за прекомерни призивите за провеждане на среща на местата, предложени от Киев.

"Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Казах: "Готов съм, моля, елате, ние определено ще осигурим условия за работа и сигурност - 100% гаранция", каза държавният глава.

Путин заяви, че проблемите със сигурността на Украйна не могат да бъдат решени без оглед на сигурността на Русия. Според него съдебната система на Украйна е разрушена, което показва, че тя не отговаря на демократичните стандарти.

"Ясно е, че там (в Украйна) нещата са стигнали до разрушаване на съдебната система като такава. Това е още един ясен знак за "демократичния" характер на днешното украинско правителство", каза той.

Руският президент отбеляза, че отчасти поради липсата на съдебна система в Украйна ще бъде невъзможно да се постигне споразумение по ключови въпроси с представители на Киев.

"Конституционният съд на Украйна не работи, защото след запитвания до Конституционния съд относно легитимността на настоящото правителство, съдът избегна тези решения, а ръководителят на режима просто нареди на охраната да не допуска председателя на Конституционния съд до работното си място - това е видът „демокрация“, която съществува. А председателят на Върховния съд просто седи в затвора по обвинения в корупция. Добре известно е, че в Украйна има достатъчно от тази корупция, но защо беше необходимо да се вкара председателят на Върховния съд в затвора, не е много ясно", отбеляза руският президент.

Той все пак увери, че гаранции за сигурност трябва да бъдат разработени както за Русия, така и за Украйна, Москва ще ги спазва.

"Ако тези споразумения бъдат постигнати, Русия – нека никой не се съмнява – ще ги изпълни изцяло. Ще спазваме тези гаранции за сигурност, които, разбира се, трябва да бъдат разработени както за Русия, така и за Украйна. И, повтарям още веднъж, Русия със сигурност ще изпълни тези споразумения“, подчерта Путин. „Но във всеки случай, никой все още не е обсъждал това с нас на сериозно ниво."

Той заяви, че няма да има нужда от разполагане на западни войски на украинска територия след постигането на дългосрочни мирни споразумения, но ако такива бъдат разположени, те ще са легитимна цел за руската армия.

"Що се отнася до евентуалните военни контингенти в Украйна, това е една от основните причини за въвличането на Украйна в НАТО. Следователно, ако някакви войски се появят там, особено сега, по време на военни операции, ние изхождаме от факта, че това ще бъдат легитимни цели за тяхното унищожаване“, каза Путин.

Европейските лидери и Володимир Зеленски присъстваха на срещата на „коалицията на желаещите“ в Париж на 4 септември. На пресконференция френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави от коалицията са потвърдили готовността си да участват в изпращането на военен контингент в Украйна, след като в тази страна бъде установено прекратяване на огъня или мир. Макрон отказа да изброи тези държави или дори да назове приблизителния брой на международния контингент, който коалицията планира да разположи на украинска територия, за да не „покаже картите си“ на Русия. Той добави, че „още няколко държави продължават да обмислят позицията си“, а срещата е имала общо 35 участници.

На 18 август официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които включват разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.

Путин коментира и визитата си в Китай, като отговори с шега на въпрос за мястото на „руската мечка“ в съюз с Китай и Индия.

На пленарната сесия на Източния икономически форум модераторът напомни на Путин за снимка, обиколила всички световни медии, на която той седи заедно с председателя на Китайската народна република Си Дзинпин и министър-председателя на Индия Нарендра Моди. Снимката вече беше символично описана като „слон, дракон и мечка“. „И какво място заема мечката в този съюз изобщо?“, попита модераторът.

„Мечката си е мечка“, отговори шеговито руският лидер.

Президентът подчерта още, че мечката е символ на Русия, но най-големият тигър в света е усурският тигър, който също е руски.

„Мечката, разбира се, е символ на Русия, но - ние сме в Далечния изток - най-големият тигър в света е, между другото, усурският, руският тигър“, отбеляза Путин.

Той посочи, че не той е говорил за взаимодействието между дракона и слона, а Си Дзинпин. Така китайският лидер е описал по-рано отношенията между Китай и Индия, обръщайки се към индийската делегация, водена от Моди.

Путин обясни, че Русия и Китай работят заедно, за да улеснят туристите при плащане с карта на фона на санкциите.

„Разбираме отлично, че трябва да гарантираме, че гражданите, които правят туристически пътувания до Русия и Китай, имат по-малко трудности с плащането. Разбира се, има възможност за използване на нашата карта „Мир“ и, разбира се, китайски инструменти от подобен вид. Тези инструменти могат да се комбинират, както и да се използват карти на трети страни“, каза той.

Президентът отбеляза, че ръководителите на финансови институции водят диалог и дискусии помежду си. „И сме уверени, че ще бъде намерено решение“, заключи той.