Как Украйна превърна последния танк на СССР в своя собствен "Оплот"

На 2 септември 1985 г. е отбелязано началото на производството на Т-80УД, основен боен танк, разработен в Харков, който се превръща в последното и най-модерно бронирано превозно средство на Съветския съюз.

Танкът не само представлява върха на късносъветския дизайн, но и полага основите за бъдещето на Украйна в разработването на бронирани машини, включително Т-84 и Оплот.

Т-80УД, известен още като Обект 478Б, е по същество Т-80У, оборудван с дизелов двигател 6TD, проектиран в Харков. Производството продължава през последните години на Съветския съюз, като са произведени 715 бройки. Повечето от тях остават в Русия, но по-късно Украйна доставя над 175 танка между 1997 и 1999 г. като част от голяма експортна сделка с Пакистан.

Съветско наследство с украински корени

Конструкцията интегрира характеристики, първоначално разработени за Т-64А/Б, включително дистанционно управлявана картечница на командира, подобрена композитна броня и нова система за управление на огъня. Приемането на Т-80УД затвори главата за зависимостта на съветските военни от газотурбинни двигатели, което беше отличителен белег на по-ранните версии на Т-80.

След разпадането на СССР Русия постепенно извади от въоръжение както Т-80УД, така и Т-64, позовавайки се на „чуждестранните им двигатели“ с украински произход. За разлика от това, Украйна продължи да използва и модернизира дизайна, превръщайки го в централен елемент на един от най-големите договори за износ на отбранителна техника на страната.

Пакистан остава най-големият оператор на Т-80УД, като е получил 320 танка от Украйна през 90-те години на миналия век.

Според Defense Express, Исламабад оттогава е развил капацитет за самостоятелно обслужване и поддръжка на машините, капацитет, изграден с украинска помощ. Това сътрудничество също така положи основите за по-нататъшно сътрудничество в отбранителната промишленост между двете страни.

От Т-80УД до „Оплот“

Т-80УД стана платформа за следващото поколение танкове на Украйна, включително Т-84 и БМ „Оплот“. Тези машини включиха поуки от късния съветски дизайн, като същевременно надградиха независимата отбранителна индустриална база на Украйна.

През последните години се появиха кадри на Т-80УД, за които се твърди, че се завръщат на въоръжение в Украйна, подкрепени от местни производствени мощности и резервни части, доставени от заловени руски варианти на Т-80.

Историята на Т-80УД илюстрира как конструкциите от съветската епоха са се превърнали в независимите отбранителни способности на Украйна след 1991 г. Въпреки че танкът не е постигнал широко разпространение в Русия, експортният му успех и ролята му във формирането на „Оплот“ подчертават продължаващата позиция на Украйна като способен производител на танкове.

Както отбелязва Defense Express, Т-80УД представлява едновременно завършек на една епоха и начална точка на друга – маркирайки мост между съветското наследство и собственото развитие на бронирани машини в Украйна.

По-рано Обединеното кралство стана първата държава, която достави на Украйна основни бойни танкове Challenger 2 в началото на 2023 г. Повече от две години по-късно машините остават в експлоатация и са доказали своята ефективност в бой на далечни разстояния, устойчивост на удари с дронове и по-лесна за управление в сравнение с танковете от съветската епоха, според украинските екипажи.