Рюте отсече: Не Русия ще решава дали в Украйна може да има чуждестранни военни

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Русия няма право на вето върху това дали западните сили могат да разположат войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност, ако бъде постигнато примирие.

"Защо се интересуваме какво мисли Русия за войските в Украйна? Това е суверенна държава. Не е тяхна работа да решават", каза Рюте.

Коментарите на генералният секретар на НАТО идват, след като говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия няма планове да обсъжда потенциално разполагане на чуждестранни военни сили в Украйна под какъвто и да е формат, определяйки го като “абсолютно неприемливо“.

Захарова отговаряше на забележките на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно плановете за изпращане на европейски войски в Украйна, които също бяха отхвърлени от Германия.

В интервю за Financial Times председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа изготвя “доста точни планове“ за разполагане на многонационални войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност след конфликта, които ще бъдат подкрепени от американските способности.

В отговор Захарова заяви, че Русия няма да обсъжда чуждестранна намеса в Украйна под каквато и да е форма, това е фундаментално неприемливо и подкопава всякаква сигурност.

Лидерите от така наречената Коалиция на желаещите, водена от Франция и Великобритания, ще проведат разговори по-късно днес, за да потвърдят приноса към планираните гаранции за сигурност. Очаква се Рюте да участва в срещата чрез видеовръзка.