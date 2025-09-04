IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ричард Гиър на 76 - татко на две малки момчета

Актьорът видимо се наслаждава на живота си в Мадрид, където посрещна и последния си рожден ден

04.09.2025 | 22:52 ч. Обновена: 04.09.2025 | 23:19 ч. 3
Снимка: Getty Images

Американският актьор празнува специалния си ден в Испания, където живее със съпругата си Алехандра и двете им малки деца Александър и Джеймс.

Това е първият рожден ден, който Гиър празнува в новия си европейски дом, който се намира в родината на жена му.

Американската киноикона обитава голяма къща в Мадрид от миналата година. Семейството живее в ексклузивния район Ла Моралеха, като Алехандра сподели някои очарователни снимки от празненството за рождения ден на съпруга си.

Ричард Гиър
