Вуцов и милостива Испания спасиха страхлива България от разгром, отнесохме само тройка

Испания отнесе България с 3:0 на стадион "Васил Левски" пред 40 000 тихи зрители в първия двубой в групата ни по пътя на Мондиал 2026. Едва ли някой е очаквал, че можем да победим Ямал и компания, класата е различна в пъти. Но страхливата и припряна игра бе обида за самия футбол, не толкова за зрителите, които бяха дошли да видят на живо испанците.

Още в петата минута стана ясно какво предстои - след груба грешка в отбраната Микел Оярсабал прати топката в мрежата – 0:1. Играта се водеше около наказателното поле на българите и на два пъти Вуцов спаси удвояването на резултата.

Малко нелогично България имаше шанс да изравни. Ценов подаде на Ради Кирилов, крилото се освободи с финт, но топката срещна страничната греда. Това си остана и единственото ни положение за гол. За сметка на това испанците обсадиха вратата ни и в тренировъчно темпо резултатът започна да набъбва.

Логичното се случи в 29' , когато Кристиян Димитров изби центриране в наказателното поле, но Марк Кукурея с топовен шут я прати за втори път в мрежата на Вуцов. Осем минути по-късно и Микел Мерино се разписва във вратата на България след центриране на Ямал от корнер.

За радост на българите до четвърти гол не се стигна заради подценени ситуции от испанците и намеси на Вуцов.

И второто полувреме започна в същото лежерно темпо за испанците, които свалиха още оборотите. Двамата треньори направиха няколко смени. За България се появиха Марин Петков, Росен Божинов, Владимир Николов и Мартин Минчев. За испанците пък в игра се появиха Родри и Дани Карвахал.

Две атаки на Владимир Николов посъбудиха трибуните, но и в двата случая родния нападател бе в засада.

Испанците пък определено се смилиха и съвсем убиха темпото. Вуцов, който заслужава единствен висока оценка, извади две 100-процентови положения.

Следващият мач на българския отбор е като гост срещу Грузия, която загуби у дома срещу Турция с 2:3.