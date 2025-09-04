Захарова иронично: Да бяхме откраднали и хартиените карти от самолета на Урсула

Тази последна невярна информация за Урсула фон дер Лайен и нейния самолет, който каца с помощта на хартиени карти, мирише на отчаяние. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова относно информацията, че GPS-сигнала на самолета на председателя на ЕК е бил заглушен.

Днес това беше отречено както от транспортния министър Гроздан Караджов, така и от премиера Росен Желязков. По думите им проблем не е имало, а българското правителство не е уведомявало европейските институции за предполагаема руска намеса.

Захарова отново намекна, че западната преса "постоянно генерира фалшиви новини с русофобски тон, плашейки европейците с митичната руска заплаха", за да "отклони вниманието на собствените си граждани от постоянно влошаващата се социално-икономическа ситуация в ЕС, от мисли за истинските виновници за европейската криза, които са безотговорните и крадливи политически елити на Европейския съюз, които живеят с идеята да се обогатяват за сметка на благосъстоянието на жителите на ЕС и просперитета на бъдещите поколения".

Тя дори се присмя на казуса, като заяви:

"Представям си някой да седи в Кремъл и, знаете ли, да манипулира джойстика и да казва: "Изключете Урсула фон дер Лайен от GPS-а, нека се занимава с хартиени карти. Не знам защо тогава не откраднахме картите. Може би щеше да е по-лесно."

Захарова подчерта, че става дума за 100%-ова лъжа.

"Това, което видяхме в западната преса, това, което чухме от представителите на Урсула фон дер Лайен, не е просто лъжа с известна доза истина или смесица от истина, полуистина и неистина, а е 100% фалшификация, измислица."