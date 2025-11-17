След срещата Макрон-Зеленски: Украйна ще закупи 100 изтребителя Rafale

Президентът Володимир Зеленски и френският президент Еманюел Макрон подписаха декларация за намерение за сътрудничество в отбранителния сектор. Киев поръча модерни изтребители Rafale.

Декларацията, подписана по време на официалното посещение на Зеленски във Франция, се отнася до "придобиване на отбранително оборудване“ от Украйна, съобщи украинската президентска администрация.

По-късно украинският президент заяви пред новинарския канал TF1-LCI, че Украйна има за цел да закупи 100 изтребителя Rafale, произведени от Dassault, многоцелеви самолети от поколение 4,5, считани за едни от най-модерните европейски изтребители.

Зеленски кацна във военновъздушна база близо до Париж, където беше посрещнат от Макрон преди церемонията по подписването.

По време на посещението си във военновъздушната база Вилакубле, Зеленски инспектира съвременни френски оръжия, включително изтребители Rafale и системата за противовъздушна отбрана SAMP/T.

Миналата седмица от офиса на Макрон заявиха, че лидерите ще обсъдят двустранното сътрудничество в "енергийната, икономическата и отбранителната област“, ​​както и напредъка в подготовката на гаранции за сигурност за Украйна в рамките на "Коалицията на желаещите“.

Франция е ключов съюзник на Украйна от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г., предоставяйки изтребители Mirage 2000, артилерия, ракети с голям обсег SCALP и други.

В изказване преди посещението Зеленски рекламира "историческо споразумение с Франция в Париж за укрепване на нашата бойна авиация и противовъздушна отбрана“, припомня Kyiv Independent.

Пътуването е част от обиколката на Зеленски сред европейските съюзници, тъй като той се стреми да засили подкрепата за Киев в условията на предстоящата зима и руските удари срещу електропреносната мрежа на Украйна.

Вчера, 16 ноември, украинският президент посети Гърция, където сключи споразумение за нов маршрут за доставки на газ, наред с други споразумения за финансиране на вноса на газ. Очаква се Зеленски да посети и Испания на 18 ноември за разговори за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.