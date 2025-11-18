Експерт: Забраната за износ на дизел беше грешно политическо решение

Димитър Хаджидимитров заяви, че в момента наблюдаваме успокояване на пазара на нефт и леко връщане на цените. “Със забраната на руски дизел и забраната за износ от нашата рафинерия цените на дизела започнаха да се повишават. Търсенето на дизелово гориво стана по-голямо. В рамките на месец рефлектира с повишение от около 20 стотинки - забелязваме повишение по колонките с 10-11 ст.", заяви експерта от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

В предаването “България сутрин” Хаджидимитров призова управляващите да обявят, че отменят забраната за износ, за да може рафинерията в Бургас да работи нормално: "Да покаже на пазарите, че ситуацията вече е по-спокойна".

Според експерта забраната за износ на дизел е била грешно политическо решение, което е подпомогнало вдигането на цената. До 2-3 седмици, ако се задържи така положението, ще виждаме поне 10 стотинки цена нагоре за литър дизел, предупреди Хаджидимитров.

Пред Bulgaria ON AIR експертът добави, че увеличението е с 5-6 стотинки на литър. В Гърция дизелът е с 60 стотинки по-скъп, докато бензинът е близо лев повече за литър, стана ясно от думите му.

Румен Спецов влиза в "Лукойл"

"Да се надяваме, че ще има генерално решение на въпроса. Руската компания иска цялостно да реши проблема. Повече от 40% в "Лукойл" са на американски инвестиционни фондове. Въпросът е да се договорят за цената", коментира Хаджидимитров и подчерта, че в световен мащаб “Лукойл” е печеливша компания.

Хаджидимитров подчерта, че екипът на Спецов трябва да контролира финансовите потоци. "Трябва да знаем откъде се купува този нефт, колко струват производствените разходи. Всички плащания по сметките се проверяват ръчно. Ще бъдат много на светло като компания и колко данъци трябва да плащат", обясни той.

Хаджидимитров прогнозира, че най-вероятно компанията ще стане американска.

Гледайте видеото с целия разговор.