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Песков: Властите работят за предотвратяване на недостига на гориво в Крим

Москва наблюдава много признаци на паническо пазаруване

08.06.2026 | 18:09 ч. 49
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Руските власти работят за предотвратяване на недостиг на гориво и храни в Крим на фона на неоснователно паническо пазаруване, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Разбира се, съответните органи работят за предотвратяване на всякакъв недостиг. Виждаме много признаци на паническо пазаруване, което е напълно неоснователно", подчерта Песков.

Той припомни как преди няколко години Москва и други големи руски градове са се запасявали с елда, въпреки че не е имало недостиг.

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"Понякога подобни емоционални действия водят до изкуствени ситуации. Но пък всички власти работят, за да гарантират, че няма недостиг", допълни Песков.

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