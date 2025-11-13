„Лукойл България“ увери - ще продължи да работи в нормален режим

Във връзка с разпространяваната в някои медии невярна информация за уж предстоящо прекратяване на дейността на мрежата от бензиностанции „Лукойл“ на територията на Република България официално заявяваме, че всички обекти от търговската мрежа на компанията функционират и ще продължат да функционират в нормален режим. Това съобщиха от „Лукойл България“.

От компанията допълниха, че няма никакви основания за прекратяване на дейността на търговските обекти. Бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво. Разпространяваните твърдения за спиране на работата са неверни, спекулативни и подвеждащи, пише в позицията.

Президентът Румен Радев наложи вчера вето и върна за ново обсъждане в Народното събрание (НС) разпоредби от промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на "Лукойл" в България. По-късно следобед Комисията по енергетика в парламента се събра на извънредно заседание, за да обсъди указа. С 12 гласа „за“ и три – "против" Комисията по енергетика на парламента прие повторно промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет от 51-вото НС на 7 ноември, припомня БТА.