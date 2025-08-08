IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Арестуваха спасител на плажа за наркотици

Той е арестуван на пост в Обзор

08.08.2025 | 09:05 ч. Обновена: 08.08.2025 | 13:34 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Криминално проявен спасител е арестуван за притежание на дрога в Обзор.

Полицията в Несебър получила сигнал, че на пост № 6 на централния плаж в Обзор работи спасител, който държи в себе си наркотични вещества.

Мигновенната проверка установила, че 38-годишният криминално проявен старозагорец, е на поста с две пликчета метамфетамн, с тегло около 3 грама и пликче с около 1 грам марихуана.

Полицаите са извършили проверка и в квартирата на старозагореца на улица "Г.С. Раковски" в Обзор, където са открили още 7 грама марихуана.

Мъжът с криминално досие е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Обзор спасител притежание на наркотици
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem