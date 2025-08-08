Арестуваха спасител на плажа за наркотици

Криминално проявен спасител е арестуван за притежание на дрога в Обзор.

Полицията в Несебър получила сигнал, че на пост № 6 на централния плаж в Обзор работи спасител, който държи в себе си наркотични вещества.

Мигновенната проверка установила, че 38-годишният криминално проявен старозагорец, е на поста с две пликчета метамфетамн, с тегло около 3 грама и пликче с около 1 грам марихуана.

Полицаите са извършили проверка и в квартирата на старозагореца на улица "Г.С. Раковски" в Обзор, където са открили още 7 грама марихуана.

Мъжът с криминално досие е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.