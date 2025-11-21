​Европрокуратурата подхвана измами със селскостопански субсидии

В рамките на разследване, водено от Европейската прокуратура (EPPO) в София, Главна дирекция „Национална полиция“ е извършила няколко претърсвания и изземвания тази седмица по подозрение за измами с евросубсидии за земеделие, съобщават днес на страницата си от институцията.

Разследването касае подаване на неверни или подвеждащи данни в заявления за финансови помощи по различни програми за подпомагане на фермери в периода 2023–2025 г. Според събраните доказателства, една от фирмите бенефициенти е предоставила невярна информация в Областната дирекция (ОД) "Земеделие" в Бургас, като в предполагаемата измама са били замесени и високопоставени държавни служители, отговарящи за удостоверяването на данни в системите на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Претърсванията са проведени в офиса на областната дирекция по земеделие, бизнес офиса на фирмата бенефициент и жилището на високопоставен държавен служител, като са иззети документи, цифрови носители и мобилни телефони.

Предполага се, че дейностите са довели до незаконно получаване на европейски средства, причинявайки финансови загуби както за бюджета на ЕС, така и за националния бюджет на България. Предварителните оценки сочат, че е възможно загубите да възлизат на стотици хиляди евро годишно.

Разследването също така проверява възможни връзки с организирана престъпна група, включваща държавни служители и лица, свързани с бенефициента.

Всички заподозрени се считат за невинни до доказване на противното пред компетентните български съдилища, се посочва още в съобщението.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на ЕС, която отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.