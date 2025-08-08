При акция на ГДБОП: 13 души са задържани във Велико Търново

ГДБОП разби организирана престъпна група във Велико Търново. По случая са задържани 13 лица.

При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми.

В 14.00 часа днес представители на ГДБОП и Окръжна прокуратура-Велико Търново ще оповестят подробности по проведената акция и какъв е бил предметът на дейност на престъпната група.