При акция на ГДБОП: 13 души са задържани във Велико Търново

Иззети са оръжия, метални палки, ножове и боксове

08.08.2025 | 10:45 ч. Обновена: 08.08.2025 | 13:30 ч. 2
БГНЕС

ГДБОП разби организирана престъпна група във Велико Търново. По случая са задържани 13 лица.

При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми.

В 14.00 часа днес представители на ГДБОП и Окръжна прокуратура-Велико Търново ще оповестят подробности по проведената акция и какъв е бил предметът на дейност на престъпната група. 

ГДБОП Велико Търново акция
