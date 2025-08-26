Мъж влачи до смърт куче с колата си

Гръцката полиция арестува 81-годишен мъж рано в понеделник в община Ермионида, в източен Пелопонес, след като е обвинен, че е влачил до смърт куче с колата си, пише в. "Катимерини".

Мъжът признал, че е бил вързал кучето за задната част на автомобила си, докато е шофирал по селски път.

Стопанката на кучето е категорична, че то никога не е било агресивно и било любимец на всички в квартала

Мъжът е обвинен в нарушаване на законите за хуманно отношение към животните и е глобен по административен ред.

Случаят се разследва от полицейското управление в Ермионида. /бТВ