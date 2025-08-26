IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Мъж влачи до смърт куче с колата си

Арестуван е и обвинен в нарушаване на законите за хуманно отношение към животните

26.08.2025 | 08:03 ч. Обновена: 26.08.2025 | 09:35 ч. 2
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Гръцката полиция арестува 81-годишен мъж рано в понеделник в община Ермионида, в източен Пелопонес, след като е обвинен, че е влачил до смърт куче с колата си, пише в. "Катимерини".

Мъжът признал, че е бил вързал кучето за задната част на автомобила си, докато е шофирал по селски път.

Стопанката на кучето е категорична, че то никога не е било агресивно и било любимец на всички в квартала

Мъжът е обвинен в нарушаване на законите за хуманно отношение към животните и е глобен по административен ред.

Случаят се разследва от полицейското управление в Ермионида. /бТВ

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

убил куче гърция арестуван мъж
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem