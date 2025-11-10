IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Арестуваха четирима за убийство на мъж в Карлово

Eдиният от тях е с обвинения за умишлено убийство

10.11.2025 | 12:25 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж за умишлено убийство в Карлово. Освен него с обвинения са още три лица, нападнали жертвата, съобщиха от Окръжна прокуратура - Пловдив. 

Тримата са с обвинения за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди. 

На 7 ноември четиримата обвиняеми се намирали в района на жп гарата в Карлово. По това време в сградата бил и мъж на 50 години, който бил с увреждане и се придвижвал с патерици. Установено е, че трима от мъжете, на възраст между 36 и 49 години, му нанесли побой. Те го повалили на земята, взели патериците му и започнали да го удрят с тях.

През това време четвъртият мъж извадил нож и пробол жертвата в областта на дясното бедро. В резултат на нараняването пострадалият получил силен кръвоизлив и е починал. 

Според първоначалните данни причината за нападението е предходен конфликт.

Четиримата обвиняеми са били задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Днес Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъжа, пробол жертвата смъртоносно. Останалите трима са с наложена мярка за неотклонение „гаранция“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

умишлено убийство Карлово обвинение в убийство Окръжна прокуратура-Пловдив
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem