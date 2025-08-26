Издирват 36-годишен мъж, нанесъл побой над жена в Николаево

Мъж на 36 години е издирван от полицията за нанесен побой над жена на 34 години в Николаево, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът в Районно управление (РУ) – Казанлък е подаден във вчерашния ден от 34-годишната жена, която е съобщила, че спрямо нея е извършено домашно насилие от 36-годишен мъж, с когото живее на семейни начала. Установено е, че на същата дата около 19:00 часа в Николаево мъжът е нанесъл побой на жената, след като е възникнал скандал между двамата, вследствие на който тя е получила наранявания.

Жената е прегледана на място от медицински екип и е освободена.

Мъжът не е установен към момента и се издирва. В РУ - Казанлък е образувано досъдебно производство, посочват от полицията.