Издирват 36-годишен мъж, нанесъл побой над жена в Николаево

Двамата живеели на семейни начала

26.08.2025 | 13:16 ч. Обновена: 26.08.2025 | 14:11 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Мъж на 36 години е издирван от полицията за нанесен побой над жена на 34 години в Николаево, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът в Районно управление (РУ) – Казанлък е подаден във вчерашния ден от 34-годишната жена, която е съобщила, че спрямо нея е извършено домашно насилие от 36-годишен мъж, с когото живее на семейни начала. Установено е, че на същата дата около 19:00 часа в Николаево мъжът е нанесъл побой на жената, след като е възникнал скандал между двамата, вследствие на който тя е получила наранявания.

Жената е прегледана на място от медицински екип и е освободена. 

Мъжът не е установен към момента и се издирва. В РУ - Казанлък е образувано досъдебно производство, посочват от полицията.

Николаево ОДМВР-Стара Загора
