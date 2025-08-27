Никола Николов - Паскал вече е в България, карат го за преглед в болница

Паскал е предаден на българските власти на ГКПП "Калотина". В момента го конвоират за преглед към болница в София.

От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти. От МВР също не дават информация за екстрадицията, предаде БНТ.

Никола Николов, известен с прякора Паскал, е обвиняем по делото за аферата в митниците и днес се очакваше да бъде екстрадиран в България.

Срещу Николов са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за контрабанда, заедно с бившата директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев. Разследването твърди, че тримата са действали в схема за незаконен внос на цигари през границата, съпроводен от редица длъжностни престъпления. Паскал е определян като водеща фигура в контрабандния канал.