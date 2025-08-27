Днес или утре Сърбия ще екстрадира Никола Николов - Паскал

Никола Николов - Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре, научи БНТ.

В момента Съдебна охрана и сръбските им колеги уточняват детайлите по предаването.

Сърбия ще предаде Паскал на граничния пункт Градина - Калотина. След това Николов ще бъде конвоиран за медицински преглед в МВР болница и отведен в ареста на Националното следствие. Прокуратурата ще поиска от Софийския градски съд постоянен арест за Паскал.

Той е обвиняем за контрабанда, пране на пари и корупция по аферата "Митници" заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на митниците Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

Николов беше задържан в Белград миналата година след разследване.

Точно година продължи процедурата по екстрадиция на Паскал.

По информация на БНР, финалното "да" за екстрадицията на Паскал е дадено във вторник от сръбския министър на правосъдието.

Като част от процедурата по екстрадиция, прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за задържане под стража за Никола Николов.

Дотогава - след довеждането му в България, той ще е в ареста на Националната следствена служба.