Днес или утре Сърбия ще екстрадира Никола Николов - Паскал

Финалното "да" за екстрадицията на Паскал е дадено във вторник

27.08.2025 | 13:06 ч. Обновена: 27.08.2025 | 20:14 ч. 12
Днес или утре Сърбия ще екстрадира Никола Николов - Паскал

Никола Николов - Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре, научи БНТ.

В момента Съдебна охрана и сръбските им колеги уточняват детайлите по предаването.

Сърбия ще предаде Паскал на граничния пункт Градина - Калотина. След това Николов ще бъде конвоиран за медицински преглед в МВР болница и отведен в ареста на Националното следствие. Прокуратурата ще поиска от Софийския градски съд постоянен арест за Паскал.

Той е обвиняем за контрабанда, пране на пари и корупция по аферата "Митници" заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на митниците Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

Николов беше задържан в Белград миналата година след разследване.

Точно година продължи процедурата по екстрадиция на Паскал.

По информация на БНР, финалното "да" за екстрадицията на Паскал е дадено във вторник от сръбския министър на правосъдието. 

Като част от процедурата по екстрадиция, прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за задържане под стража за Никола Николов. 

Дотогава - след довеждането му в България, той ще е в ареста на Националната следствена служба.

Никола Николов - Паскал екстрадация сърбия
