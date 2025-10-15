IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Повдигнаха обвинение на служителя на "Пътна полиция" -Хасково и застрахователката

Задържани са за 72 часа

15.10.2025 | 16:20 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Служител в сектор "Пътна полиция" на отдел "Охранителна полиция" при Областната дирекция на МВР в Хасково и негов помагач са с повдигнати обвинение за взимане на подкуп. Те са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-Пловдив и уточниха, че по досъдебното производство се извършват действия по разследването.

Задържаният служител от сектор „Пътна полиция“ е на 48 години. Обвинението срещу него е, че в периода от 29 октомври 2024 година до 13 октомври на настоящата година, като длъжностно лице е искал или приел неправомерно парични суми, за да наруши служебните си задължения. Неговите задължения са включвали извършването на проверка за съответствие на номерата на двигател, рама и година на производство на автомобили с посочените в документите. Той е трябвало да следи и за неизправности на колите при преминаване на техническия преглед, но извършвал тези си задължения или в нарушение, или формално.

Според информацията от пресцентъра на прокуратурата ролята на другия задържан като помагач на длъжностното лице - жена на 49-годишна възраст, е била да осъществява контакт със собствениците или ползватели на автомобили с неизправности или с нередовни документи. Тя е извършвала дейността в помещение в близост до пътната служба и е предлагала услуги за попълване на документи за регистрация.

Според събраните до момента доказателства жената е определяла цена на услугата за регистрация на автомобили с неизправности или нередовни документи, в която е включван и подкуп в пари за служителя от "Пътна полиция", уточниха от прокуратурата.

Във връзка със случая през вчерашния ден бяха извършени проверки и претърсвания  в "Пътна полиция" - Хасково от Главна дирекция „Национална полиция“, Дирекция „Вътрешна сигурност” и Областната Дирекция на МВР. Проверена беше и застрахователна фирма, намираща се в района.

Наблюдението над недобросъвестните служители е започнало преди няколко месеца.

