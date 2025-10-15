Четирима българи са задържани за черно тото, обвиняеми са във Франция

Четирима български граждани са задържани за "черно тото" и пране на пари. Френската прокуратура е поискала строга конфиденциалност от българските разследващи органи.

Това стана ясно от брифинг на Софийска градска прокуратура (СГП), Националната следствена служба (НСлС) и ГДБОП-МВР във връзка с Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти относно разследване срещу организирана престъпна група (ОПГ) за манипулиране на тенис мачове.

Един от тях е мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, за чийто арест стана известно вчера.

Прокурорът от СГП Ангел Кънев съобщи, че четиримата български граждани са обвинени за трансгранично престъпление – пране на пари, утежнен състав по смисъла на френския наказателен кодекс, корупционни практики и измами, свързани с оторизирани спортни състезания.

"Задържани са четирима мъже, но за конкретни спортове не може да се дадат подробности, но със сигурност става дума за спортни мероприятия, дейност,

която е извършвана в продължителен период от време", обясни прокурор Ангел Кънев. Той добави, че са български граждани, но някои от тях имали и

друго гражданство. Те не са обвинени в България. Ставало дума за утежнено пране на пари по френското законодателство. Извършени са претърсвания и изземвания на адреси, обясни прокурор Кънев. Той добави, че те не са на най-ниското ниво в престъпната мрежа, в която участват множество лица.

Общата формулировка е корупционни практики на спортни мероприятия, каза Ангел Кънев.

Събрани са необходимите доказателства, които са поискали френските власти. "В рамките на следващите 72 часа ще бъде внесено искане за задържането на четирите лица, които са обвиняеми във Франция. Дадена е възможност на лицата да упълномощят защитници", каза прокурор Кънев и уточни, че задържаните четирима души са от мъжки пол, но по настояване на френските власти не може да дадат поведе подробности.

Мариан Маринов, следовател и говорител на НСлС, също подчерта, че "изрично колегите от френската прокуратура са поискали конфиденциалност от наша страна". Става дума за престъпна дейност в период от няколко години, уточни следователят.

Става дума за трангранична престъпна група, в която участват много хора. Задържаните четирима не са най-ниско ниво или най-малкото звено във въпросната схемжа, каза още прокуротът.ай-тежкото наказание по това обвинение според френските закони е 10 години затвор.