IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

Взимат книжката и глобяват с 3000 лв. дрифтаджия в София

Той за малко не направил пътно произшествие с майка с дете в количка

02.09.2025 | 22:07 ч. Обновена: 02.09.2025 | 22:20 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Млад шофьор ще бъде санкциониран, след като е направил дрифт пред полицейски патрул в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Днес, около 17:30 ч., на бул. „Ломско шосе“ мощен лек автомобил се е движил в посока надлез "Надежда", когато шофьорът е видял полицейски патрул, дал е газ, завъртял се е и направил дрифт. Автомобилът е последван от полицията с включени лампи и сирени, водачът се е отклонил към кв. "Надежда" 1 и в близост до бл. 155 за малко не направил пътно произшествие с майка с дете в количка. Докато шофирал, водачът отнел и предимството на други автомобили. Той е спрян при бл. 127.

Установено е, че шофьорът е взел книжка май тази година. Той ще бъде глобен с 3000 лв. и свидетелството му за управление на МПС ще бъде отнето за една година. Автомобилът не е имал и годишен технически преглед.

От СДВР отбелязват, че ще бъдат безкомпромисни при подобен тип прояви, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дрифт глоба София
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem