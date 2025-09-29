IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Митничари откриха 10 490 фалшиви спални комплекти в столичен склад

На тях е имало надписи и знаци на световно известни търговски марки

29.09.2025 | 12:09 ч. 1
Агенция Митници

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване" в ТД Митница София задържаха 10 490 фалшиви спални комплекти с отличителните знаци на световни търговски марки, съобщиха от Агенция "Митници".

След извършен анализ на риска митническите инспектори селектират за физическа проверка стоки, съхранявани в склад в София. В митническите документи проверяваната стока е описана като облекла за спане. В присъствието на управителя на дружеството-получател е свалена митническата пломба на превозното средство, превозващо текстилните изделия. От товарното помещение са разтоварени 285 колета с облекла за спане, като в 92 от тях са установени спални комплекти с надписи и знаци на световно известни търговски марки.

Поради възникнали съмнения за нарушаване на правата на интелектуалната собственост съгласно Регламент 608/2013 на Европейския съюз спалните комплекти са задържани. Съставен е  протокол за извършена митническа проверка, а притежателите на съответните търговски марки са потвърдили, че стоките са щамповани с привлекателните изображения в нарушение на притежаваните от тях права

