При акция: Полицията откри голямо количество райски газ в "Дружба"

При специализирана операция на столичната полиция е установено голямо количество флакони с райски газ, съобщи на брифинг комисар Кристиян Костов, зам.-началник на отдел "Икономическа полиция" към Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Те са открити в помещение в кв. "Дружба" в София.

Открити са над 12 хиляди флакони и капсули. Предстои да се установи с експертизи стойността им.

Акцията е подготвяна около месец. Има задържан.

Той е с предходни криминални прояви, посочи комисар Костов. Той обясни, че полицията извършва множество проверки в заведения и около училищата за райски газ.