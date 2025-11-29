IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
При акция: Полицията откри голямо количество райски газ в "Дружба"

Открити са над 12 хиляди флакони и капсули, има задържан

29.11.2025 | 20:25 ч. 1
Снимка: БГНЕС

При специализирана операция на столичната полиция е установено голямо количество флакони с райски газ, съобщи на брифинг комисар Кристиян Костов, зам.-началник на отдел "Икономическа полиция" към Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). 

Те са открити в помещение в кв. "Дружба" в София. 

Открити са над 12 хиляди флакони и капсули. Предстои да се установи с експертизи стойността им.

Акцията е подготвяна около месец. Има задържан. 

Той е с предходни криминални прояви, посочи комисар Костов. Той обясни, че полицията извършва множество проверки в заведения и около училищата за райски газ.

