Оставиха в ареста четиримата обвинени за убийството в Мадан

Окръжният съд в Смолян наложи постоянна мярка „задържане под стража“ на четиримата, обвинени в убийството 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан.

Убийството е извършено в сряда вечерта в Мадан, след възникнал бой между две групи, като не става въпрос за поръчково убийство, посочи заместник-окръжният прокурор и наблюдаващ делото Атанас Илиев.

Шабан Мехмед, Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Дениз Мюмюн са привлечени като обвиняеми в умишлено убийство в съучастие. Те са на възраст между 20 и 26 години. Единият от тях, на 20 години, е с неприключило наказателното производство по внесен обвинителен акт за опит за убийство, посочи прокурор Илиев.

Според експертна справка от вещите лица по назначената тройна съдебно-медицинска експертиза причина за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма. Назначени са още пет експертизи - медицински, ДНК, видео, лицево-идентификационни. Извършени са пет огледа на местопроизшествие, иззети са веществени доказателства и записи от охранителни камери, разпитани са множество свидетели, събрани са и други доказателства за изясняване на обективната истина.

"Делото е на 48 часа, но независимо от това над 300 страници материали има до момента и са разпитани множество свидетели", каза прокурор Илиев. Вчера е привлечен четвърти обвиняем, като съучастник за извършеното убийство. Според прокуратурата събраните до момента доказателства подкрепят обосновано предположение за авторството и извършеното.

"Както прокуратурата, така и разследването, работят денонощно. Целим да установим обективната истина. Предстоят още множество действия по разследването, за да се установят още хора, които са участвали в побоя", каза още наблюдаващият прокурор.

По данни на прокуратурата в инцидента са участвали над 14 души.