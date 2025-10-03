Задържаха 47-годишен с над килограм фентанил в "Бояна"

Служители на СДВР задържаха 47-годишен мъж с над килограм фентанил в столичния квартал "Бояна", съобщиха от МВР.

На 29 септември служители на Шесто районно управление са спрели за проверка лек автомобил. На задната седалка били намерени два пакета, съдържащи кафяво вещество, и мобилен телефон. 47-годишният мъж, шофирал автомобила, бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

От направената експертната справка е установено, че иззетият наркотик е фентанил с общо тегло над един килограм.

Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура. На мъжа е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление мярката му за неотклонение „задържане под стража“ е удължена за срок до 72 часа.

Действията по разследването продължават, се посочва на сайта на МВР.