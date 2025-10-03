Не качиха мъж и жена на полет, за отмъщение те подали сигнал за бомба

Гранични полицаи от граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Аерогара София" задържаха жена и мъж, извършили злонамерено обаждане за взривно устройство, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).

На 2 октомври малко след 19:00 ч. в ГКПП „Аерогара София“ чрез телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън. Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, но взривно устройство не е открито.

Граничните полицаи са установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишншат й съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета за Лутън, тъй като са закъснели и са пристигнали след като качването на борда на самолета е приключило.

Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1. Образувано е досъдебно производство, а на жената е повдигнато обвинение и е взета мярка "задържане до 72 часа".