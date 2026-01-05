IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъжът, убил свой колега със счупена мотика в кравеферма, ще лежи 12 г. в затвора

Подсъдимият ще трябва да заплати 80 000 евро обезщетение на майката и сестрата на починалия

05.01.2026 | 17:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Пловдивският окръжен съд осъди на 12 години строг затвор мъж, след като го призна за виновен в умишлено убийство на негов колега в кравеферма в Съединение, съобщиха от Съдебната палата в Пловдив. Процесът протече по реда на съкратено съдебно следствие. 

На 1 април тази година двамата останали да пренощуват в една от стопанските постройки, където употребили алкохол. Между тях възникнал конфликт, вследствие на който обвиняемият взел дървена дръжка с останал метален пръстен от счупена мотика и с нея нанесъл множество удари на главата и тялото на колегата му. По този начин му причинил рани по главата, крайниците, счупване на ребро, както и кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло. 

Мъжът паднал в коридора на постройката, където останал през цялата нощ, а насилникът легнал да спи в стаята. На сутринта той установил смъртта на колегата му и опитал да прикрие следите си, като покрил тялото с дрехи и замазал с боя петната от кръв. По-късно тялото е открито от друг работник във фермата и е била уведомена полицията. 

Със същата присъда Окръжният съд в Пловдив осъди подсъдимия да заплати 80 000 евро обезщетение на майката и сестрата на починалия. Той ще трябва да излежи и наложена му условна присъда от 9 месеца лишаване от свобода за кражба.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

