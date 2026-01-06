Венецуела е далеч от Русия, но ехото от събитията в Каракас отеква в Кремъл

Зашеметяващото сваляне на венецуелския президент Николас Мадуро изпрати шокови вълни по целия свят. Докато повечето западни страни реагираха предпазливо на едностранната демонстрация на сила от страна на САЩ, останалата част от света риторично осъди действията, довели до свалянето на Мадуро.

Русия остро критикува военната намеса на САЩ с особен плам. Руското външно министерство обеща да помогне на Венецуела да защити суверенитета си и призова за незабавното освобождаване на Мадуро. Отричайки слуховете, че тя е избягала в Москва, руският външен министър Сергей Лавров се обади на вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес и обеща "солидарност с венецуелския народ срещу въоръжената агресия“.

Язвителният тон на Кремъл отразяваше силното му партньорство с режима на Мадуро и изпитания във времето модел на осъждане на западните военни интервенции. Но той разкри и друга неудобна истина за Москва. Позорното сваляне на Мадуро нанесе смущаващ удар върху международния престиж на Русия и стремежите ѝ за влияние в Латинска Америка, пише The Telegraph.

След като се намеси военно от името на сирийския президент Башар Асад през 2015 г., Русия се позиционира като надежден партньор на авторитарни режими в криза. Този наратив даде тласък на разширяването на Група Вагнер в Африка и затвърди имиджа на президента Владимир Путин като решителен лидер пред публиката от Глобалния Юг.

Свалянето на Асад през декември 2024 г. и бездействието на Русия по време на израелско-иранската война през юни 2025 г. оспориха тази илюзия. Бързата гибел на Мадуро напълно я разби и хвърли руските ултранационалисти в паника.

Руският философ Александър Дугин определи падането на Мадуро като "остро и остро предизвикателство към Русия“ и предупреди, че техниките за инфилтрация на САЩ във Венецуела могат да бъдат възпроизведени на руска територия. Извършителят на MH-17 Игор Гиркин се оплака, че "друга държава, която разчиташе на помощта на Русия, не я получи“ и твърди, че "кървавото блато на Украйна“ на Русия ѝ е попречило да помогне на Венецуела.

Тези несигурности произтичат от осезаеми прояви на руска уязвимост. Докато коментатори, свързани с Кремъл, рутинно се хвалеха, че руските системи за противовъздушна отбрана на Венецуела ще възпрат агресията на САЩ, прогнозите им не се сбъднаха. Този неуспех предизвика яростни реакции в руската общност от анализатори в областта на отбраната. Геворг Мирзаян, виден академик в Руския финансов университет, се пошегува, че "американските хеликоптери са долетели в Каракас, сякаш е техен собствен дом“.

Тъй като руските С-300 и С-400 не успяха да възпрат израелските атаки срещу Сирия и Иран, а собственото въздушно пространство на Русия редовно е прониквано от украински дронове, доверието в Москва относно качеството на системите за противовъздушна отбрана е на рекордно ниско ниво.

Тази реалност може да попречи на следвоенните усилия на Русия да се превърне отново във водещ международен доставчик на оръжие и да отслаби влиянието на Москва върху някогашни надеждни купувачи на оръжие като Индия.

Последиците след падането на Мадуро

Макроикономическите и геополитическите последици от падането на Мадуро са също толкова сериозни. След като през февруари 2022 г. започна пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, САЩ дипломатически ангажираха Мадуро с разширяването на износа на петрол от Венецуела. Мащабното навлизане на американски петролни компании и възстановяването на разрушената петролна инфраструктура на Венецуела ще увеличат излишъка от доставки, който вече понижава цените.

Този сценарий допълнително ограничава притока на твърда валута, необходим за поддържане на военната машина на Путин. Руският олигарх Олег Дерипаска алармира за това в своя Telegram канал и предупреди, че целта на САЩ да поддържат цените на петрола под 50 долара за барел може да има катастрофални последици за руската икономика.

От геостратегическа гледна точка, падането на Мадуро преобръща стратегията на Путин за Латинска Америка. Откакто президентът Уго Чавес закупи руски оръжия за 4 милиарда долара от 2005 до 2007 г., Венецуела служи като ключов елемент на руското влияние в Латинска Америка.

Руският енергиен гигант "Роснефт“ се възползва от американските санкции срещу Венецуела до оттеглянето си през 2020 г., а служители на режима на Мадуро се твърди, че са се сговорили с руския флот в сянка. Докато Русия може да използва антиамериканската реакция срещу действията на Тръмп, за да засили регионалното си влияние, нейната опора сега зависи от много по-слаби партньорства с Куба и Никарагуа.

Сваляйки Мадуро, президентът Доналд Тръмп нанесе унизителен удар на Владимир Путин. Жизненоважна демонстрация на сила, докато Тръмп се опитва да принуди руския диктатор да прекрати войната в Украйна.