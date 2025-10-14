IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха 27-годишен перничанин за побой над майка му

През септември пребил и възрастен мъж

14.10.2025 | 13:38 ч. Обновена: 14.10.2025 | 13:38 ч. 8
Снимка: БГНЕС

27-годишен перничанин е нанесъл побой на собствената си майка, причинявайки ѝ телесна повреда в условията на домашно насилие. Преди по-малко от месец - на 23 септември, той нападна и би без причина възрастен мъж, съобщава БНР. 

След подаден сигнал на тел. 112 познатият на полицията мъж бил задържан за до 24 часа с полицейска мярка. Младежът е криминално проявен.

Предстои да бъде привлечен като обвиняем и прокуратурата да му поиска постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

перник домашно насилие
