Арестуваха 27-годишен перничанин за побой над майка му

27-годишен перничанин е нанесъл побой на собствената си майка, причинявайки ѝ телесна повреда в условията на домашно насилие. Преди по-малко от месец - на 23 септември, той нападна и би без причина възрастен мъж, съобщава БНР.

След подаден сигнал на тел. 112 познатият на полицията мъж бил задържан за до 24 часа с полицейска мярка. Младежът е криминално проявен.

Предстои да бъде привлечен като обвиняем и прокуратурата да му поиска постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".