След месеци разследване: Белезници за двама пътни полицаи и посредник

Те са арестувани за неправомерни регистрации на автомобили

14.10.2025 | 15:10 ч. 2
Задържани са двама полицаи и посредник за неправомерни регистрации на автомобили в Хасково. 

Главна дирекция „Национална полиция“, Дирекция „Вътрешна сигурност” и Областната Дирекция на МВР в града извършват проверка в „Пътна полиция” - Хасково, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения. По информация от полицията проверките са започнали тази сутрин. Процесуално-следствените действия продължават и към момента. Според информацията наблюдението над недобросъвестните служители е започнало преди няколко месеца.

Около базата на „Пътна полиция” в областния град репортер на БТА видя проверка от страна на полицаи на застрахователна къща, намираща се в близост. От bTV угочняват, че посредника е жена, която  работи в близост и се занимава със застраховки.

Действията по разследването са под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

Междувременно по обяд в КАТ имаше доста изнервени шофьори, които не можеха да си свършат работата заради продължилата няколко часа акция.

Пътна полиция Хасково служители акция
