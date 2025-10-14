След месеци разследване: Белезници за двама пътни полицаи и посредник

Задържани са двама полицаи и посредник за неправомерни регистрации на автомобили в Хасково.

Главна дирекция „Национална полиция“, Дирекция „Вътрешна сигурност” и Областната Дирекция на МВР в града извършват проверка в „Пътна полиция” - Хасково, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения. По информация от полицията проверките са започнали тази сутрин. Процесуално-следствените действия продължават и към момента. Според информацията наблюдението над недобросъвестните служители е започнало преди няколко месеца.

Около базата на „Пътна полиция” в областния град репортер на БТА видя проверка от страна на полицаи на застрахователна къща, намираща се в близост. От bTV угочняват, че посредника е жена, която работи в близост и се занимава със застраховки.

Действията по разследването са под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

Междувременно по обяд в КАТ имаше доста изнервени шофьори, които не можеха да си свършат работата заради продължилата няколко часа акция.