В кадър: Подлезът при бул. "Владимир Вазов" е напълно преобразен

Столичната община и район „Подуяне“ преобразиха подлеза при бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Черковна“. Пространството около трите входа беше почистено за по-удобен и безопасен достъп, ремонтирани са стените и е подменено неработещото осветление.
Подлезът вече е и арт пространство – чрез графити работилница, вдъхновена от личността и подвига на генерал Владимир Вазов. Наскоро бе издигнат и паметник до метростанция „Хаджи Димитър".