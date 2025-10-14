В кадър: Подлезът при бул. "Владимир Вазов" е напълно преобразен

Снимки: Димитър Кьосемарлиев 1 / 12 / 12

Столичната община и район „Подуяне“ преобразиха подлеза при бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Черковна“. Пространството около трите входа беше почистено за по-удобен и безопасен достъп, ремонтирани са стените и е подменено неработещото осветление.

Подлезът вече е и арт пространство – чрез графити работилница, вдъхновена от личността и подвига на генерал Владимир Вазов. Наскоро бе издигнат и паметник до метростанция „Хаджи Димитър“.