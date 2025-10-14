IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Арестуваха мъжа на Русата Златка за "черно тото", разпитваха и нея

В ареста е и братът на Карен Хачатрян

14.10.2025 | 15:07 ч. Обновена: 14.10.2025 | 15:09 ч. 6
Снимка: Instagram

Снимка: Instagram

Карен Хачатрян, който е мъж на модела Златка Райкова, и брат му са задържани при полицейска операция на ГДБОП срещу "черното тото", съобщават от NOVA.

Двамата били закопчани по европейска заповед за арест. Спецакцията е проведена в София във вторник сутринта. По неофициална информация има още задържани.

Райкова също е била разпитана.

Обвинения в "черно тото" срещу братята има още от 2019 г. Тогава пред bTV те заявиха, че срещу тях има разследване, но те не са направили нищо нередно. 

"Държа да подчертая, че ние нямаме обвинения за черно тото или манипулиране и фиксиране на дадени мачове. Детайлното разследване срещу нас е в много по-малка сфера, която не е свързана с уреждане на мачове", каза Карен Хачатрян по онова време. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Златка Райкова Карен Хачатрян черно тото арест
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem