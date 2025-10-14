Тръмп към Макрон: Защо ме нарани... ще видиш какво ще се случи

Неловкото ръкостискане на Доналд Тръмп с Еманюел Макрон на мирната среща в Газа прие мистериозен обрат, след като експерти по четенето по устни разкриха напрегнат разговор между двамата лидери.

Неудобните ръкостискания, наречени „смъртоносна хватка“, между Тръмп и Макрон станаха популярни през годините, като кадри от 2017 г. показват как двамата лидери се хващат за ръце в продължение на 29 секунди.

Тръмп привлече френския президент за топло ръкостискане, преди двамата да поставят нежна ръка върху горната част на ръката на другия пред голяма тълпа от фотографи. Прегръдката скоро се превърна в нещо подобно на "канадска борба", докато двамата президенти провеждаха интензивен разговор.

Макрон в крайна сметка се освободи от хватката на Тръмп и побърза да слезе от сцената.

Никола Хиклинг, експерт по четенето по устни, обаче каза пред „Дейли Мейл“, че ръкостискането е било много повече от просто небрежен поздрав между двамата лидери.

„Приятно ми е да те видя, значи се съгласи?“, каза Тръмп на Макрон, който скоро се обърна от камерата и промърмори неразбираем отговор. „Искрен ли си?“, попита Тръмп, докато Макрон бързо отговаря: „Разбира се.“

След това главнокомандващият стиска здраво дланта на Макрон, преди да отвърне:

„Добре, сега искам да знам защо ме нарани. Вече знам.“

Тръмп отново стиска ръката на Макрон, докато френският президент гледа надолу и далеч от камерите.

Не е ясно за какво са говорили двамата. Това обаче се случва седмици след като Макрон беше видян да се подиграва на Тръмп със световни лидери.

Двамата лидери имат пъстра история заедно. Те често изглеждат приятелски настроени, въпреки че понякога се критикуват публично. Говорейки бавно и ясно, Тръмп каза: „Сключвам мир.“

След това Макрон потупва ръката на Тръмп и отговори: „Хайде де“, докато Тръмп го игнорира и стисна по-силно.

„Наранявам само онези, които нараняват другите“, отговори Тръмп на Макрон, сочейки към камерите.

„Разбирам. Ще трябва да видим това“, каза на свой ред френския президент, преди да получи строго предупреждение от Тръмп: „Ще видиш какво ще се случи. Бих искал да те видя как го правиш, направи го. Ще се видим след малко.“