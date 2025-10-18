Задържаха двама молдовци, превозвали бежанци край Бургас

Късно снощи служители от Първо Районно управление – Бургас, осъществяващи пропускателен режим на КПП “Дигата”, спират за проверка лек автомобил с френска регистрация, управляван от 32 годишен молдовски гражданин, с който се придвижвал и 28 годишен негов сънародник, съобщиха от ОДМВР - Бургас.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба била положителна за употреба на амфетамин. Молдовецът е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа. Докато извършвали проверката на автомобила полицейските служители забелязали на около 100 м. в посока с. Твърдица спрял на платното за движение товарен микробус, отново с френска регистрация, с включени аварийни светлини.

Установено е, че автомобила бил със загасен двигател, а в шофьорската кабина нямало никого. При проверка на багажното отделение са открити 11 бежанци, определили се, като мароканци на възраст от 25 до 37 години.

Мъжете са задържани с полицейски заповеди за задържане за срок до 24 часа. В резултат на допълнителните полицейски действия и ползване на полицейско куче е констатирано, че водач на микробуса бил втория молдовец – 28 годишния спътник на задържания 32 годишен водач на лекия автомобил, който е бил “пилотна кола”.

Когато забелязал КПП молдовецът се прехвърлил се в купето на лекия автомобил, опитвайки се заедно със сънародника си да преминат проверката без да бъдат задържани за трафикирането на бежанците. По случая в Първо Районно управление – Бургас е образувано досъдебно производство. / БГНЕС