Новини

Мъж и жена са задържани за серия от кражби в столични магазини

Отнети са пари и ценности

17.10.2025 | 18:33 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж и 21-годишна жена за кражби от търговски обекти.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от 01,35 часа до 02,10 часа на 13.20.2025 г. обвиняемите Б.Х. и М.Л. в условията на продължавано престъпление с две деяния са отнели множество вещи от магазини на ул. „Граф Игнатиев“ и на ул. „Юрий Венелин“.

Обвиняемите са счупили стъклените врати на търговските обекти, за да влязат в тях. От единия магазин са откраднати множество бижута.

По случая е образувано досъдебно производство за кражба, извършена в условията на продължавано престъпление.

Б.Х. е осъждан многократно. Предвид възможността двамата да извършат престъпление, те са задържани с постановление на наблюдаващ прокурор за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Б.Х. и М.Л.  Разследването по случая продължава.

кражби София
