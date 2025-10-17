Две деца са пострадали при катастрофа между тротинетка и автомобил в Русе

Две деца са пострадали при катастрофа между електрическа тротинетка и автомобил в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден малко след 17:00 часа днес. Произшествието между двете превозни средства е възникнало на кръстовище на бул. "Липник". Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ.

По първоначална информация двете пострадали деца, които са на 16-годишна възраст, са се возили на тротинетката. Те са откарани с травми в Университетската болница "Канев", съобщиха за БТА от Спешна помощ.

Причините за произшествието се изясняват.