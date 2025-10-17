IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Две деца са пострадали при катастрофа между тротинетка и автомобил в Русе

Откарани са с травми в Университетската болница "Канев"

17.10.2025 | 18:57 ч. 2
БГНЕС

Две деца са пострадали при катастрофа между електрическа тротинетка и автомобил в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. 

Сигнал за инцидента е подаден малко след 17:00 часа днес. Произшествието между двете превозни средства е възникнало на кръстовище на бул. "Липник". Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. 

По първоначална информация двете пострадали деца, които са на 16-годишна възраст, са се возили на тротинетката. Те са откарани с травми в Университетската болница "Канев", съобщиха за БТА от Спешна помощ. 

Причините за произшествието се изясняват. 

