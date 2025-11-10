IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 100

Пуснаха под гаранция от 10 000 шофьора на линейка, блъснал и погубил пешеходец

В кръвта му са открити следи от канабис

10.11.2025 | 18:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Под парична гаранция от 10 000 лв. е освободен шофьорът на линейка (64 г.), блъснал 66-годишен пешеходец в Симеоновград, който по-късно почина, съобщиха от Окръжна прокуратура-Хасково. 

Мъжът няма предишни криминални прояви.

Свързани статии

Инцидентът стана на 4 ноември пред Спешното отделение в града при маневра на специализирания автомобил на заден ход. Блъснатият е паднал и е ударил главата си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. 

Ден по-късно от прокуратурата допълниха, че пострадалият мъж е починал на път за болницата и повдигнаха обвинение към шофьора на линейката, който беше задържан за 72 часа. 

От държавното обвинение уточниха, че кръвната проба, дадено от водача на линейката, е реагирала положително на канабис.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Симеоновград шофьор на линейка починал пешеходец
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem